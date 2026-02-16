Parla la mamma del bimbo col ' cuore bruciato' | trapianto ancora possibile
La mamma del bambino con il cuore bruciato ha annunciato che il trapianto è ancora possibile, dopo aver ricevuto questa conferma oggi. La famiglia aspetta con trepidazione i prossimi controlli, programmati per domani, per capire se ci sono altre possibilità di intervento. Il piccolo, che ora ha cinque anni, sta seguendo attentamente le procedure presso l'ospedale, dove i medici monitorano ogni suo segno.
AGI - "Per oggi mi hanno confermato che resta ancora trapiantabile. Domani faranno un'altra valutazione". Lo dice la mamma del bambino di due anni ricoverato all' ospedale Monaldi di Napoli dopo che gli è stato trapiantato un cuore 'bruciato'. "Le sue condizioni sono stazionarie - spiega la donna - Per oggi rimane in lista, la situazione è stazionaria, domani faranno un'altra valutazione. C'è sempre una speranza. Domani vedremo". La forza della madre e la speranza. "Non dobbiamo mollare. Domenico è forte, è un guerriero ", dice ancora la mamma del bambino trapiantato al Monaldi di Napoli, lasciando l'ospedale dopo la riunione dell'equipe medica. 🔗 Leggi su Agi.it
