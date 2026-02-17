Il Bambino Gesù ha aperto un nuovo reparto di dialisi, causando una maggiore disponibilità di posti e un ambiente più accogliente per i bambini. Il nuovo spazio, più ampio e colorato, è stato progettato per rendere meno difficile il trattamento ai piccoli pazienti. Durante l’inaugurazione, il cardinale Parolin ha definito questa iniziativa come “un gesto di amore”, sottolineando l’importanza di offrire cure migliori ai più giovani.

AGI - L’ospedale pediatrico Bambino Gesù ha inaugurato un nuovo reparto di dialisi, più grande e “più allegro” (come osservano i piccoli pazienti). La ristrutturazione degli ambienti, portata a termine grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, è stata illustrata oggi alla stampa nel corso di un convegno che si è tenuto all’ospedale romano dal titolo “La cultura del dono”. All'evento hanno preso parte il cardinale Parolin, Tiziano Onesti (Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù), Paolo Bonassi (Chief Social Impact Officer Intesa Sanpaolo), Francesco Emma (Responsabile di Nefrologia del Bambino Gesù), Isabella Guzzo (Responsabile Dialisi Pediatrica e Clinica del trapianto di rene del Bambino Gesù) e il giovane Samuele Galimberti, che ha portato la sua testimonianza di paziente trapiantato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Bambino Gesù inaugura il nuovo reparto dialisi, Parolin: "il dono è un atto di amore"

