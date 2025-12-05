Inaugura il ' nuovo' supermercato dopo i lavori | tra le novità il reparto di ' salmoneria'

Nuova veste per il supermercato. Il punto vendita Coop di via Carlo Eppi, a Portomaggiore, sabato 6 dicembre alle 9 ‘riapre’ ufficialmente dopo i lavori (da 300mila euro) di riqualificazione. Le operazioni, iniziate a novembre, sono proseguite con il supermercato comunque aperto al pubblico. Si. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Inaugura il 'nuovo' supermercato dopo i lavori: tra le novità il reparto di 'salmoneria'

