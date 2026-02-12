L' Avis celebra 20 anni di donazioni | Il dono come scelta etica e atto d' amore

Questa mattina, a Carovigno, l’Avis locale ha festeggiato 20 anni di donazioni di sangue. La celebrazione si è svolta nel salone della chiesa Santa Maria del Soccorso, dove i volontari e i sostenitori si sono riuniti per ricordare due decenni di impegno. La giornata è stata anche l’occasione per ribadire che donare è una scelta etica e un gesto d’amore verso gli altri.

Una comunità che cresce nel segno della solidarietà si prepara a festeggiare due decenni di impegno nel volontariato. Appuntamento sabato 14 febbraio a Carovigno CAROVIGNO - L'Avis Comunale di Carovigno celebra la ventesima assemblea annuale, in programma per sabato 14 febbraio, presso il salone della chiesa Santa Maria del Soccorso. L'evento, che avrà inizio alle ore 18:00 in seconda convocazione, rappresenta una vera e propria celebrazione dei valori che hanno guidato l'associazione in questi venti anni di attività. Un'occasione per rinnovare l'impegno verso la comunità e per sensibilizzare nuovi potenziali donatori.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Avis Carovigno Avis festeggia vent’anni di vita. Meno donazioni, ma più giovani Avis, aumentano i donatori giovani, ma cala il numero di donazioni In Umbria, si registra un incremento dei donatori di sangue tra i giovani, attratti da uno stile di vita più salutare. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Avis Carovigno Argomenti discussi: L’Unieuro pesca il jolly: il nuovo playmaker è Stefano Bossi; Divieto di andare in bagno durante le lezioni? Permesso nei casi di urgenza e nessun controllo; Casa, via al bando regionale: 8 alloggi pubblici da ristrutturare e assegnare a canone calmierato; A14 Bologna-Taranto, ispezioni e manutenzioni: previste modifiche alla viabilità. L’Avis celebra i suoi tanti soci. Nasce ’Il Parco del Donatore’A San Filippo sul Cesano, frazione di Mondavio, nei giardini pubblici, sorgerà il ‘Parco del Donatore’. La cerimonia di intitolazione di questo spazio verde comunale è in programma per lunedì alle 19 ... msn.com Qualche giorno fa si è celebrata l' annuale assemblea degli associati durante la quale sono intervenuti molti donatori e molti amici avisini. È stato un momento interessante di confronto su alcune tematiche che ci stanno a cuore come l' esiguo n. di donatori un - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.