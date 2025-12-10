Dubbi sul protocollo Albania la Corte europea accelera
La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha deciso di accelerare i rinvii relativi al protocollo con l’Albania, avviati dalla Corte d’appello di Roma il 5 novembre. Questa decisione sottolinea l’importanza di definire con urgenza le questioni legali e diplomatiche legate all’accordo, influenzando i futuri sviluppi della questione.
La Corte di giustizia Ue ha stabilito che i rinvii sul protocollo Albania partiti dalla Corte d’appello di Roma il 5 novembre scorso seguiranno la procedura accelerata. I due provvedimenti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
