Meloni | protocollo Albania prassi per Ue

Servizitelevideo.rai.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il protocollo tra Italia e Albania rappresenta un passo importante nella gestione dei flussi migratori, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative condivise. Meloni sottolinea come questa iniziativa possa diventare una prassi comune europea, contribuendo a un approccio più efficace e coordinato a livello comunitario.

14.00 "L'Italia si è impegnata a proporre soluzioni innovative" sulla gestione dei flussi migratori che "gradualmente diventano prassi comune europea. Mi riferisco al protocollo firmato con l'Albania". Così la premier Meloni a una Conferenza a Bruxelles per contrastare il traffico di migranti. "I risultati dimostrano che la strada è giusta,con un drastico calo di arrivi nell'Unione",ha detto. "Gestire i flussi è possibile". Poi, la "diginità umana è un principio guida. Stop a nuova forma di schiavitù e sì a nuove sanzioni ai trafficanti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

meloni protocollo albania prassiIl Consiglio d'Europa propone un modello per rimpatri e hub. Meloni: 'Il protocollo Albania diventa prassi europea' - "Elaborare un modello di accordo, conforme al diritto internazionale, per il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti o privi del diritto di soggiorno e per l'esternalizzazione della gestione ... Lo riporta ansa.it