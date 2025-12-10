Meloni | protocollo Albania prassi per Ue
Il protocollo tra Italia e Albania rappresenta un passo importante nella gestione dei flussi migratori, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative condivise. Meloni sottolinea come questa iniziativa possa diventare una prassi comune europea, contribuendo a un approccio più efficace e coordinato a livello comunitario.
14.00 "L'Italia si è impegnata a proporre soluzioni innovative" sulla gestione dei flussi migratori che "gradualmente diventano prassi comune europea. Mi riferisco al protocollo firmato con l'Albania". Così la premier Meloni a una Conferenza a Bruxelles per contrastare il traffico di migranti. "I risultati dimostrano che la strada è giusta,con un drastico calo di arrivi nell'Unione",ha detto. "Gestire i flussi è possibile". Poi, la "diginità umana è un principio guida. Stop a nuova forma di schiavitù e sì a nuove sanzioni ai trafficanti".
