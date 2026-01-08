Pago In Rete il Ministero pubblica nuove guide operative per i dirigenti scolastici sulle buone pratiche nei pagamenti digitali

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato nuove guide operative per i dirigenti scolastici, volte a favorire una gestione efficace dei pagamenti digitali tramite Pago In Rete. La circolare si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado e fornisce indicazioni pratiche sulle buone pratiche da adottare, contribuendo a semplificare e rendere più trasparenti le procedure di pagamento.

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha diffuso una circolare destinata ai dirigenti scolastici delle istituzioni del primo e del secondo ciclo di istruzione statale con l'obiettivo di fornire strumenti pratici per la gestione dei pagamenti digitali tramite Pago In Rete.

