Pago In Rete il Ministero pubblica nuove guide operative per i dirigenti scolastici sulle buone pratiche nei pagamenti digitali

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato nuove guide operative per i dirigenti scolastici, volte a favorire una gestione efficace dei pagamenti digitali tramite Pago In Rete. La circolare si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado e fornisce indicazioni pratiche sulle buone pratiche da adottare, contribuendo a semplificare e rendere più trasparenti le procedure di pagamento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.