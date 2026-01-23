Colorato intenso pieno di energia | l’Anno del Cavallo accende il Capodanno Cinese 2026 e ispira brand e stilisti a trasformare moda e accessori in veri amuleti contemporanei Tra rosso beneaugurante ricami iconici e capsule da collezione

L’Anno del Cavallo nel 2026 porta con sé simboli di energia e vitalità, influenzando moda e accessori con dettagli ricchi di significato. Tra il rosso tradizionale, ricami simbolici e capsule esclusive, questa celebrazione invita a scegliere capi e accessori che rappresentino auspicio e stile. Un’occasione per festeggiare il Capodanno Cinese con eleganza, puntando su pezzi che uniscono tradizione e contemporaneità.

I l primo must per festeggiare in eleganza il Capodanno Cinese 2026 sono i capi e gli accessori parlanti. Giacche, maglie, gioielli, borse e calzature con il simbolo dell’impetuoso – ma anche intenso, appassionato e coraggioso – Cavallo di Fuoco. Come ci vestiremo nella Primavera Estate 2026: le ispirazioni moda che definiscono la prossima stagione X Per iniziare il nuovo anno lunare, la moda abbandona la discrezione e si fa talismano. Con dettagli di stile che sono promesse di movimento e rinascita. Tra rossi beneauguranti, simboli equestri e accessori di carattere, i brand trasformano capi e oggetti del desiderio che diventano piccoli riti personali da indossare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il Capodanno cinese 2026 si avvicina, segnando l'inizio dell'anno del Cavallo di Fuoco.

