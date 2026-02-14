Citta’ metropolitana Roma | Giornata nazionale del gatto grande evento pubblico

La Città metropolitana di Roma ha organizzato un grande evento pubblico per celebrare la Giornata Nazionale del Gatto, che si tiene il 17 febbraio, per sensibilizzare sulla cura dei felini e coinvolgere i cittadini. Quest’anno, l’evento si svolge per il secondo anno consecutivo e coinvolge anche il patrocinio dell’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, insieme all’Ufficio del Garante per il benessere e la tutela degli animali. La giornata include iniziative e attività dedicate sia ai gatti che alle persone che si dedicano a loro ogni giorno.

In occasione della Giornata Nazionale del Gatto, che si celebra in tutta Italia il 17 febbraio, la Città metropolitana di Roma Capitale, con il patrocinio dell'assessorato all'Ambiente di Roma Capitale e in collaborazione con l'Ufficio del Garante per il benessere e la tutela degli animali, organizza per il secondo anno consecutivo un grande evento pubblico dedicato ai felini e a tutte le persone che quotidianamente si impegnano per la loro cura e tutela. L'appuntamento è fissato dalle ore 14:30 all'Atlantico Live, situato in viale dell'Oceano Atlantico. Alle ore 17:00, tra dibattiti, momenti formativi, stand associativi e uno "spazio del cuore" dedicato alle adozioni consapevoli, l'iniziativa rappresenta un'occasione unica di incontro, informazione e sensibilizzazione aperta alla cittadinanza.