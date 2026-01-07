Minneapolis agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione Trump | Ha sparato per autodifesa

Un'agente dell’Ice ha ucciso una donna di 37 anni durante un’operazione anti-immigrazione a Minneapolis. L’incidente ha generato polemiche e dichiarazioni da parte di Donald Trump, che ha affermato che l’agente ha agito in autodifesa. La vicenda solleva ancora una volta il dibattito sulla gestione delle operazioni di controllo dell’immigrazione negli Stati Uniti.

Roma, 7 gennaio 2026 – Minneapolis si macchia di sangue un’altra volta. Un agente federale dell’ Ice, la Immigration and Customs Enforcement statunitense, ha ucciso una cittadina americana di 37 anni, la moglie di un noto attivista locale, che si trovava a bordo della sua auto in una zona al centro dell'ultima operazione anti-immigrazione. "L'agente temeva per la propria vita e per quelle dei suoi colleghi", ha detto una portavoce della Homeland Security, contestata da testimoni oculari che hanno ripreso l’accaduto. I video sono diventati virali in breve tempo: mostrano un federale mascherato che spara a bruciapelo tre colpi attraverso il finestrino dell'Suv, dopo che un altro agente aveva intimato alla vittima di scendere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione. Trump: “Ha sparato per autodifesa” Leggi anche: Minneapolis, agente Ice uccide una donna durante operazione anti-immigrazione Leggi anche: Minneapolis, agenti ICE uccidono una donna in un’operazione anti immigrazione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Agenti dell'Ice uccidono una donna a Minneapolis; I fan di EastEnders “scoprono” chi ha ucciso Anthony Trueman nel colpo di scena di Jean Slater; Il capo dell’FBI minaccia le deportazioni per un presunto piano di frode da 110 milioni di dollari; Hegseth afferma che l’attacco americano su una barca al largo del Venezuela uccide 4 persone narco-terroristi. Usa, agente dell'Ice spara e uccide una donna di 37 anni - "Ho visto il video di Minneapolis, è orribile". rainews.it

