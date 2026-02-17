Icardi il retroscena di mercato | sfiorato l’approdo alla Juve dell’ex Inter a gennaio Ecco come è andata

Inter News 24 Icardi, conferme sul retroscena di gennaio: l’ex Inter è stato ad un passo dall’approdo alla Juve. La ricostruzione del mancato affare. Il destino sa essere beffardo e il nome di Mauro Icardi torna a perseguitare la Juventus. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, l’ex capitano dell’Inter è stato vicinissimo a vestire la maglia bianconera durante l’ultima sessione di mercato. Icardi-Juve, il retroscena di mercato: sfiorato l’approdo in bianconero. L’argentino era estremamente affascinato dall’idea di tornare in Italia per rilanciarsi a Torino, convinto di poter convincere tutti anche con un prestito di soli sei mesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Icardi Juve, ecco perchè a gennaio l’affare non si è concretizzato: dalla volontà dell’argentino al veto di Spalletti, i retroscenaMauro Icardi non è arrivato alla Juventus a gennaio perché Spalletti ha bloccato l’affare.

Sabatini svela: «Icardi alla Juve? Voleva tornare perchè…». Il retroscena sull’ex InterSabatini rivela che Mauro Icardi voleva tornare alla Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Spalletti, il retroscena sul Besiktas prima della Juve: cosa è successo in estate; Wanda Nara contro Mauro Icardi: I bambini e gli ubriachi non mentono. I messaggi nel cuore della notte e la foto del bacio; L'ex ds del Gala: Juve occhio a Y?lmaz! Icardi il mio colpo top e Marotta è un fuoriclasse; Personalismi e colpi di testa. Sanità, FdI e Lega ai ferri corti.

Icardi e Spalletti, i migliori nemici: il retroscena sull'idea Juve e l'osservato speciale in campoStasera avversari. E, no, nessuno dei due ha mai realmente pensato di poter vivere i playoff di Champions League nella stessa squadra. Luciano Spalletti e Mauro Icardi si ritrovano uno contro l'altro. msn.com

Juventus, perché Icardi è saltato: il retroscena e la mossa per Kolo MuaniLa trattativa per il bomber argentino Icardi è nata e finita nel giro di poche ore, Comolli spera ancora di riprendere Kolo Muani, l'attaccante non riscattato in estate. La posizione di Spalletti ... sport.virgilio.it

Icardi e Spalletti, i migliori nemici: il retroscena sull'idea Juve e l'osservato speciale in campo facebook

#Icardi e #Spalletti, i migliori nemici: il retroscena sull'idea #Juve e l'osservato speciale in campo x.com