Bologna tentano di vendere droga a poliziotti in borghese | arrestati due stranieri

A Bologna, due stranieri sono stati arrestati dopo aver tentato di vendere droga a poliziotti in borghese. Gli agenti, identificandosi, hanno però fermato i due uomini, entrambi con numerosi precedenti per spaccio e altri reati. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nel territorio, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

Due uomini di origine straniera sono stati arrestati dalla polizia per aver tentato di vendere della droga a degli agenti in borghese I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 gennaio, in piazza Verdi, nell’ambito di una più ampia operazione della questura di Bologna per il contrasto allo spaccio in zona universitaria. I due pusher, che stazionavano in piazza Verdi, hanno avvicinato gli agenti in borghese per tentare di vendere loro della droga. I poliziotti si sono identificati e hanno arrestato i due uomini, risultati entrambi gravati da numerosi precedenti per spaccio e altri reati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

