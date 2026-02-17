I taccuini di Nordio Tutte le frasi appuntante dal ministro per mandare in tilt il fronte del No

Carlo Nordio ha scritto dei taccuini pieni di appunti e frasi taglienti, che userà per rispondere ai sostenitori del Sì. I quaderni, dallo stile antico e curato, contengono battute e note che puntano a mettere in difficoltà gli avversari in tv. Nel suo studio romano, il ministro si prepara a usare queste frasi per smontare gli argomenti dei contrari.

Dalle antiche interviste a Santalucia agli appunti di Silvia Albano. Il diario del Guardasigilli pronto per i duelli tv Roma. Ritagli, appunti, epigrammi. Sono i Cattivi pensieri di Carlo Nordio. I taccuini – d'indole seicentesca – che guideranno il ministro nei duelli tv. Ed ecco allora le dichiarazioni di Giuseppe Santalucia ("Le chat di Palamara non mostrano una magistratura sana", 2021) con le confessioni di Silvia Albano ("Il vero incubo per la magistratura militante è il sorteggio del Csm", 2020). In Via Arenula – aveva già preannunciato il Guardasigilli – fanno prove d'archivistica. Il ministro della Giustizia ha raccolto i migliori motti dei magistrati italiani, più o meno proteiformi, e non solo.