Le frasi di Gratteri rischiano di diventare un boomerang per il fronte del No al referendum

Il procuratore Nicola Gratteri ha suscitato polemiche con le sue dichiarazioni, che ora potrebbero danneggiare chi si oppone al referendum. La causa è la sua critica ai sostenitori del No, che ha definito poco credibili, suscitando reazioni forti sui social. La sua posizione scomoda rischia di rafforzare le argomentazioni dei favorevoli al cambiamento costituzionale. Fanpage.it, con il suo podcast quotidiano alle 18.00, approfondisce la questione e analizza le conseguenze di queste parole sulla campagna referendaria.

"Nel caso te lo fossi perso" è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle polemiche scoppiate dopo alcune frasi di Nicola Gratteri sul referendum sulla Giustizia.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su gratteri frasi "Per il Sì votano massoni, imputati e indagati": Gratteri nell'occhio del ciclone per le frasi sul Referendum Nicola Gratteri, il procuratore capo di Napoli, ha suscitato polemiche con le sue affermazioni sul referendum della giustizia del 22-23 marzo, accusando apertamente che "per il Sì votano massoni, imputati e indagati". Gratteri ora assegna patenti di onestà sul referendum. E il fronte del No tace Il procuratore Nicola Gratteri ha dichiarato che il risultato del referendum dimostra l'onestà degli italiani, attirando le critiche del fronte del No che preferisce non rispondere. Ultime notizie su gratteri frasi Argomenti discussi: Gratteri: Le mie frasi su chi vota sì? Voteranno sì quelli a cui conviene questo sistema; Referendum Giustizia, è scontro su Gratteri. Il procuratore: Votano Sì massoni deviati, imputati e indagati. Nordio: Serve il test psico-attitudinale?; La Russa basito su frasi Gratteri sul Referendum; Chi vota Sì al referendum giustizia non è una persona perbene: bufera per le parole di Gratteri. Caso Gratteri: il CSM apre un fascicolo sulle frasi del Procuratore di Napoli sul referendum giustizia Esplode il caso Gratteri: Al referendum sulla Giustizia voteranno Sì indagati e massoni, cosa è successo Si infiamma la polemica sulle parole di Nicola Gratteri, secondo cui al referendum sulla Giustizia per il 'no' voteranno le persone perbene