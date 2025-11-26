Famiglia nel bosco ora Nordio allarga il fronte | vuole i dati sugli allontanamenti di minori da tutte le procure in 4 giorni

Sei righe, compresi i saluti. È la richiesta urgente inviata dal ministero della Giustizia ai Tribunali per i minorenni: compilare in pochissimi giorni una rilevazione nazionale sugli allontanamenti dei minori negli ultimi tre anni. Protocollata proprio oggi, nel giorno in cui il ministro Carlo Nordio si è presentato al question time alla Camera. Tra i temi anche la delicatissima vicenda dei bimbi che vivevano in un rudere senza acqua ed elettricità e ora ospitati in una comunità per ordine del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha sospeso temporaneamente la potestà genitoriale. Sulla carta, l’iniziativa dovrebbe servire a “fare chiarezza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, ora Nordio allarga il fronte: vuole i dati sugli allontanamenti di minori da tutte le procure in 4 giorni

