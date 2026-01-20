Scuola allarme dispersione | in Italia lasciano oltre 216mila giovani tra 18 e 24 anni

In Italia, circa 408.000 giovani tra i 18 e i 24 anni hanno interrotto precocemente percorsi di istruzione o formazione. Questa situazione rappresenta una sfida importante per il sistema educativo e per il futuro occupazionale dei giovani, evidenziando l’urgenza di interventi mirati per ridurre la dispersione scolastica e favorire il proseguimento degli studi.

(Adnkronos) – In Italia sono circa 408.000 i giovani tra 18 e 24 anni che hanno abbandonato precocemente percorsi di istruzione o formazione (Elet – Early leavers from education and training). Rappresentano il 9,8% della popolazione in quella fascia d’età, circa un punto percentuale dall’obiettivo Ue del 9% e al di sopra della media europea del 9,4%, collocando il Paese all’8° posto in Europa. Oltre la metà di questi, 216,8mila (53,1%), inoltre, non studia né lavora, rappresentando quella parte di popolazione di giovani che è al contempo Elet e Neet. Questi dati evidenziano quindi come i giovani che abbandonano precocemente la scuola incontrino spesso grandi difficoltà sia nell’accesso al mercato del lavoro sia nell’inserimento in percorsi formativi alternativi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Tra il 2011 e il 2024, circa 630mila giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l'Italia, contribuendo a un progressivo spopolamento del Paese, anche nel Nord.

