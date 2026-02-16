I Simpson festeggiano gli 800 episodi ma la serie avrà mai un finale?

Il produttore di I Simpson ha spiegato che, dopo aver raggiunto gli 800 episodi, non ci sono piani concreti per concludere la serie. La decisione dipende dal pubblico e dagli ascolti, che continuano a mantenere alta l’attenzione. Tuttavia, il creatore ha ammesso che un finale vero e proprio potrebbe non arrivare mai, perché la sitcom si è ormai trasformata in una parte stabile della cultura pop. Un dettaglio interessante è che gli autori fanno spesso riferimento a nuovi episodi come se fosse un ciclo senza fine.

Lo showrunner principale della mitica serie animata ha approfondito l'argomento di un possibile finale di serie ma è apparso abbastanza scettico sulla sua realizzazione I Simpson hanno appena tagliato il traguardo degli 800 episodi, ma c'è ancora chi si chiede se lo show avrà mai un suo finale definitivo, una volta che la messa in onda dovesse essere interrotta. Nel corso di una recente intervista, lo showrunner principale della serie animata Matt Selman ha provato a rispondere alle domande su una possibile conclusione dello show, ma andiamo con ordine e vediamo insieme cosa è accaduto nell'ultimo episodio.