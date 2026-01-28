I Simpson episodio 800 | data d’uscita trama e tutte le guest star

La famiglia Simpson si avvicina a un traguardo importante: l’episodio 800. La puntata speciale, che dovrebbe andare in onda presto, promette di portare sullo schermo una storia ricca di sorprese, con ospiti famosi e qualche battuta acida sulla cultura pop. I fan sono già in fermento, pronti a scoprire cosa hanno preparato gli autori per questa occasione storica.

La famiglia più amata d’America sta per tagliare un traguardo leggendario. I Simpson si preparano a celebrare l’ episodio 800, un evento televisivo che promette di scuotere la stagione 37 con una trama ricca di mistero, guest star d’eccezione e un pizzico di satira cinematografica. Quando va in onda l’episodio 800 de I Simpson?. Segnate la data sul calendario: lo storico appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio su Fox. L’episodio, intitolato “Irrational Treasure”, andrà in onda alle 20:00 (ET), facendo da apripista al gran finale della trentasettesima stagione, previsto per la stessa serata alle 20:30. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

