I settant’anni dalla morte di Ezio Vanoni

Ezio Vanoni è morto settant’anni fa, e il suo contributo alla politica italiana meriterebbe ancora oggi una riflessione più approfondita. La celebrazione del suo anniversario passa in secondo piano a causa dell’attenzione concentrata sulle Olimpiadi, anche se Vanoni ha lasciato un segno importante nel settore economico e pubblico, influenzando decisioni fondamentali nel dopoguerra.

L'euforia olimpica ha messo un po' in secondo piano un anniversario di tutto rispetto, che avrebbe certamente meritato più attenzione proprio per la caratura e la provenienza della persona. Ieri, 16 febbraio, ricorrevano infatti i 70 anni dalla morte del morbegnese Ezio Vanoni, uno dei grandi ricostruttori della patria dopo il disastro della Seconda guerra mondiale. Il Comune di Morbegno lo ha ricordato con una foto e uno scritto abbastanza stringato. "Economista ed ex Ministro del bilancio e della programmazione economica della Repubblica Italiana, nato a Morbegno il 3 agosto 1903 - si legge - Partecipò attivamente alla stesura del Codice di Camaldoli, documento che anticipò la stesura della Costituzione Italiana.