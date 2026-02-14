La terza edizione del Job Day all’Istituto Ezio Vanoni Una bussola per cento candidati

La terza edizione del Job Day all’Istituto Ezio Vanoni di Menaggio si è svolta ieri, dopo aver attirato oltre cento studenti in cerca di orientamento professionale. L’evento, promosso dalla Provincia di Como e dal Centro per l’Impiego di Menaggio, ha offerto ai giovani l’opportunità di incontrare aziende e scoprire le possibilità di lavoro nei settori turistico e socio-sanitario. Durante la giornata, molti studenti hanno partecipato a colloqui e workshop pratici, cercando di capire quale strada scegliere per il loro futuro.

Si è conclusa con un bilancio positivo e molta soddisfazione, la terza edizione il Job Day all' Istituto Ezio Vanoni di Menaggio, iniziativa promossa dalla Provincia di Como con il Centro per l'Impiego di Menaggio, con un focus rafforzato sull'orientamento degli studenti, dedicato in particolare ai settori turistico e socio-sanitario. "La giornata – spiega l'Amministrazione Provinciale - ha registrato una partecipazione significativa, quasi un centinaio di candidati interessati a nuove opportunità lavorative, venti tra aziende ed enti coinvolti, e numerosi colloqui conoscitivi avviati nel corso del pomeriggio, confermando il Job Day come un appuntamento concreto ed efficace per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel territorio del lago e dell'alto lago".