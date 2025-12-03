A settant' anni dalla morte Forlì ricorda il pittore Gino Mandolesi con una giornata in sua memoria
Sabato 6 dicembre Forlì ricorda il pittore Gino Mandolesi, nel 70esimo anniversario della morte, con due appuntamenti. Il primo si terrà alle ore 15.30 all'ingresso del Parco "Gino Mandolesi", via Antonio Bonavita angolo via Alfredo Marini, Forlì, alla presenza di Vincenzo Bongiorno, vicesindaco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
