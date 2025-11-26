Bologna troppe persone in fila alla Caritas | residenti si lamentano

Un gruppo di residenti di via Santa Caterina ha scritto una lettera per lamentarsi delle troppe persone che si presentano alla mensa della Caritas. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bologna, troppe persone in fila alla Caritas: residenti si lamentano

Leggi anche questi approfondimenti

MANNA FA CHIAREZZA: “NESSUN CASO CONTE, TROPPE STRUMENTALIZZAZIONI” Nel pre-partita di Napoli-Atalanta, Giovanni Manna ha rimesso ordine attorno al caso mediatico nato dopo Bologna: «Il Presidente si è esposto subito perché si stavano g - facebook.com Vai su Facebook

Qui troppe persone sottovalutano il Bologna. Vai su X

Bologna, sempre più ragazzi under 30 in fila per un pasto alla mensa dei poveri. L'allarme di Antoniano: «Non ce la fanno anche se lavorano» - Romagna prima per utenti delle mense tra i 18 e i 30 anni e per le madri sole con minori. Da msn.com