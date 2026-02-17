Il ministro dell’interno francese Laurent Nunez si trova ad Algeri per tentare di riavvicinare Parigi e Algeri, entrati in una fase di forte tensione a causa delle recenti divergenze politiche. La visita si svolge in un momento in cui i rapporti tra i due paesi sono più freddi che mai, complicati anche da questioni storiche e recenti fraintendimenti. Nunez si imbarca in incontri con funzionari algerini, sperando di riaprire un dialogo che appare sempre più difficile, con le tensioni che si fanno sentire anche sui social network.

Il ministro dell’interno francese Laurent Nunez si trova ad Algeri dal 16 febbraio, per una visita che il sito algerino Tout sur l’Algérie presenta così: “A nome di quale Francia viene Nunez? Quella nostalgica dell’Algeria francese rappresentata dalla leader di estrema destra Marine Le Pen e dall’ex ministro dell’interno e dirigente della destra tradizionale Bruno Retailleau, che vogliono una spaccatura? O quella degli adepti di un rapporto pacificato e libero dai contenziosi storici, incarnata dall’ex candidata socialista alla presidenza Ségolène Royal e da altre personalità?” In ogni caso questa lettura evidenzia fino a che punto la visita sia considerata una “ultima occasione”, come confermano a Parigi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I rapporti tra Francia e Algeria sono vicini al gelo

