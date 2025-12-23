Sos neve scende il gelo nei rapporti tra Federazione e Livigno Il sindaco promette | Ce ne sarà più del previsto e le piste saranno perfette

A Livigno, la neve rappresenta sempre una presenza costante, anche in periodi di tensione tra la Federazione e le autorità locali. Il sindaco assicura che le nevicate saranno più abbondanti del previsto e che le piste saranno in condizioni ottimali. La stabilità dell’innevamento è fondamentale per il mantenimento delle attività sportive e per garantire un’offerta turistica di qualità, anche in momenti di incertezza.

Livigno (Sondrio), 23 dicembre 2025 – A Livigno una cosa non manca mai: la neve. Dire che Livigno ha o avrebbe potuto avere problemi di innevamento dei siti olimpici è come dire che a Miami hanno o potrebbero avere problemi con l’acqua per effettuare surf, windsurf e barca a vela. L’allarme lanciato dal presidente della FIS Johan Eliasch che aveva parlato di “ritardi inspiegabili in particolare a Livigno”, è già ampiamente rientrato. Anche perché il Piccolo Tibet la neve la stocca dall’inverno precedente. E i lavori, in vista delle prime gare olimpiche, procedono. Sono il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli e il commissario straordinario Olimpiadi Milano Cortina 2026 Fabio Saldini, insieme al sindaco di Livigno Remo Galli, a fare il punto della situazione a 45 giorni dalle prove di snowboard e freestyle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

