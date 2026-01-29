Francia la proposta di legge sul matrimonio | Rapporti sessuali tra coniugi non sono un obbligo

L'Assemblea Nazionale francese ha approvato all’unanimità una nuova legge che cambia le regole sui rapporti nel matrimonio. Da ora, i rapporti sessuali tra coniugi non saranno più considerati un obbligo, come invece accadeva prima. La decisione è stata presa con 106 voti favorevoli e nessun contrario, e riguarda la definizione stessa di

I rapporti sessuali nel matrimonio non saranno più contemplati tra i cosiddetti "doveri coniugali". Accade in Francia dove, mercoledì 28 gennaio, l'Assemblea Nazionale ha approvato all'unanimità, con 106 voti favorevoli e 0 contrari, il disegno di legge che ridefinisce il concetto di "comunione di vita" tra marito e moglie, eliminando l'obbligo di consumare momenti di intimità con il coniuge. Lo riporta il quotidiano francese Le Figaro. La proposta di legge. La nuova proposta di legge, co-firmata dalla deputata ecologista Marie-Charlotte Garin e Paul Christophe del partito di centro-destra Horizons, mira ad eliminare ogni forma di ambiguità giuridica nell'interpretazione del vincolo matrimoniale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

