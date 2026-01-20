al lucca summer festival arrivano i pooh un concerto per festeggiare i 60 anni di carriera

Al Lucca Summer Festival del 29 luglio, in piazza Napoleone, si esibiranno i Pooh per celebrare i loro 60 anni di attività. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei gruppi più longevi e riconosciuti della musica italiana, in una cornice che unisce tradizione e spettacolo. La serata sarà dedicata a un percorso musicale che ha segnato diverse generazioni.

Lucca, 20 gennaio 2026 – I Pooh sbarcano al Lucca Summer Festival. Il concerto, in programma il prossimo 29 luglio in piazza Napoleone, coincide con il sessantesimo anniversario di una delle band più amate della musica leggera italiana. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona il 14 e 16 maggio (quest’ultimo già sold-out), arriva quindi la conferma del tour estivo che li porterà a calcare per la prima volta anche il palco di Lucca Summer Festival. La serata del 29 luglio. Le grafiche, le scenografie, e le immagini saranno pensate per ripercorrere i 60 anni di storia della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico con cui i Pooh avevano festeggiato i loro 25 anni di carriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I Pooh festeggiano 60 anni di carriera con un doppio concerto all'Arena di VeronaI Pooh celebrano i loro 60 anni di carriera con un doppio concerto all'Arena di Verona nel 2026.

