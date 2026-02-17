I numeri delle banche forniti dall’IA di Google possono nascondere una truffa

Google ha scoperto che i numeri bancari condivisi dall’IA sono stati usati dai truffatori per ingannare le persone. Questi criminali hanno creato falsi numeri di assistenza, facendo sembrare affidabili le chiamate. Un esempio concreto riguarda utenti che hanno ricevuto telefonate sospette, credendo di parlare con il loro istituto finanziario.

L'Ombra Digitale: Truffe Bancarie Alimentate dall'IA di Google. Un allarme sicurezza scuote il mondo digitale: truffatori informatici hanno sfruttato una vulnerabilità nell'AI Overview di Google per indirizzare utenti verso numeri di telefono fraudolenti spacciati per quelli di assistenza clienti di banche e aziende. Il fenomeno, per ora più diffuso negli Stati Uniti, solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza degli utenti e sull'affidabilità delle intelligenze artificiali generative, con il rischio concreto di furto di dati e accesso non autorizzato ai conti correnti. Come Funziona l'Inganno: Avvelenare i Risultati di Ricerca.