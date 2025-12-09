Truffa delle chiamate dall’estero | ecco cosa succede se rispondi a certi numeri con prefisso +33 e +34

Sta circolando anche nel Comasco una nuova truffa telefonica che sfrutta numeri internazionali e sistemi sofisticati per ingannare gli utenti. Negli ultimi giorni diverse persone – compresi noi della redazione – hanno ricevuto chiamate improvvise da numeri sconosciuti con prefisso +33 (Francia) o. 🔗 Leggi su Quicomo.it

