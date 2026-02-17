I miti del Wrestling tornano nel napoletano | l' evento show a ingresso gratuito

Il wrestling torna a San Sebastiano al Vesuvio, perché il PalaWojtyla ospiterà sabato 21 febbraio alle 17:30 un grande evento gratuito. Durante l’evento, i fan potranno vedere dal vivo star internazionali e assistere a sei sfide per i titoli più ambiti del circuito. L’evento si chiama “I miti del Wrestling: Il ritorno dei gladiatori” e promette emozioni intense per gli appassionati della disciplina.

Il grande wrestling torna nel napoletano. Sabato 21 febbraio alle ore 17:30, il PalaWojtyla di San Sebastiano al Vesuvio ospiterà “I miti del Wrestling: Il ritorno dei gladiatori”, l'evento con grandi star internazionali e ben sei titoli in palio, per una vera ‘Night of Champions’ a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. A brillare sarà soprattutto il match valido per il titolo il campione di campione dell’Unione Europea de I Miti del Wrestling: il romano Flavio Augusto, affronterà il temibile Luke Astaroth, un gigante da 140 kg. Un altro importante match vedrà impegnato il campione mondiale Kobe Nitro, esponente della WAW, la celebre federazione inglese guidata dalla famiglia della superstar WWE e AEW Paige.🔗 Leggi su Napolitoday.it Tornano i Miti del Wrestling: al palazzetto dello sport Giugliano in Campania lo show “Il ritorno dei gladiatori”Sabato 21 febbraio, il palazzetto dello sport di Giugliano si riempirà di energia e adrenalina. San Sebastiano al Vesuvio, torna il grande show de I Miti del WrestlingSabato 21 febbraio, a San Sebastiano al Vesuvio, il PalaWojtyla ospiterà il grande show di wrestling “I Miti del Wrestling – Il ritorno dei gladiatori”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il grande wrestling torna a Napoli con I Miti del Wrestling: Il ritorno dei gladiatori; Wrestling a Napoli | i miti tornano in veste di gladiatori; TW Risponde #782; GXT: il canale TV che voleva rappresentare la cultura pop (ma fallì). I miti del Wrestling tornano nel napoletano: l'evento show a ingresso gratuitoIl grande wrestling torna nel napoletano. Sabato 21 febbraio alle ore 17:30, il PalaWojtyla di San Sebastiano al Vesuvio ospiterà I miti del Wrestling: Il ritorno dei gladiatori, l'evento con grandi ... napolitoday.it Il grande wrestling torna a Napoli con I Miti del Wrestling: Il ritorno dei gladiatoriSabato 21 febbraio a San Sebastiano al Vesuvio saranno ben cinque le cinture in palio nel nuovo show de I Miti del wrestling.. spaziowrestling.it ll grande wrestling fa tappa a San Sebastiano al Vesuvio. Sabato 21 febbraio alle ore 17:30, il PalaWojtyla di ospiterà “I Miti del Wrestling: Il ritorno dei gladiatori”, un evento imperdibile per adulti e bambini, con grandi star internazionali e sei titoli in palio, per u facebook