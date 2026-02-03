Giugliano capitale del wrestling | il 21 febbraio su ring Il ritorno dei gladiatori

Il 21 febbraio Giugliano si trasforma nella capitale del wrestling. Sul ring andranno in scena cinque match con star internazionali e anche incontri storici. L’evento, intitolato “Il ritorno dei gladiatori”, promette di attirare un pubblico numeroso e appassionato. È la prima volta che la città ospita una manifestazione di questa portata, e gli organizzatori sono già pronti a far vivere un pomeriggio di emozioni intense.

