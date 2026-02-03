Giugliano capitale del wrestling | il 21 febbraio su ring Il ritorno dei gladiatori
Il 21 febbraio Giugliano si trasforma nella capitale del wrestling. Sul ring andranno in scena cinque match con star internazionali e anche incontri storici. L’evento, intitolato “Il ritorno dei gladiatori”, promette di attirare un pubblico numeroso e appassionato. È la prima volta che la città ospita una manifestazione di questa portata, e gli organizzatori sono già pronti a far vivere un pomeriggio di emozioni intense.
Cinque titoli in palio, star internazionali e match storici: il 21 febbraio il grande wrestling debutta a Giugliano in Campania.🔗 Leggi su Fanpage.it
Tornano i Miti del Wrestling: al palazzetto dello sport Giugliano in Campania lo show “Il ritorno dei gladiatori”
Sabato 21 febbraio, il palazzetto dello sport di Giugliano si riempirà di energia e adrenalina.
