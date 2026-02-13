The Doozies | Eleonora Duse Isadora Duncan e noi al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo ha accolto ieri sera “The Doozies: Eleonora Duse, Isadora Duncan e noi”, uno spettacolo che rilegge le vite delle due artiste rivoluzionarie, con un focus speciale sulle scelte e le sfide che le hanno portate a rompere gli schemi del loro tempo.

Le biografie di due rivoluzionarie artiste del passato diventano il punto di partenza per The Doozies – Eleonora Duse, Isadora Duncan e noi, in scena al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 13 febbraio alle 20.30. In scena Silvia Gribaudi e Marta Dalla Via che firmano un’opera che indaga il concetto di “doozy” — l'essere fuori dall’ordinario — celebrando due icone che hanno trasformato l’arte in una forma di resistenza politica e femminista. To be doozy è un’ espressione colloquiale Americana di etimologia incerta. Potrebbe indicare il fiore, la margherita (daisy in Inglese), potrebbe riferirsi a una lussuosa marca di automobili sportive (Dusenberg) oppure potrebbe omaggiare la divina attrice Eleonora Duse e il suo cognome italiano pronunciato goffamente oltreoceano: “Doozay” “Doozee” “Doosay”.🔗 Leggi su Romatoday.it

A Vicenza va in scena The Doozies, lo spettacolo dedicato a Eleonara Duse e Isadora DuncanDusi, come la chiamavano negli Stati Uniti storpiandone il nome, ma anche come la traduzione: eccezionale, sorprendente. Strambo forse, di sicuro controcorrente per il tempo che vissero.

