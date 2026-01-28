I corpi di Elizabeth al teatro Elfo Puccini di Milano

Questa sera al Teatro Elfo Puccini di Milano va in scena “I corpi di Elizabeth”. La gente si ferma a guardare, senza rumore, mentre la rappresentazione cattura l’attenzione. Due donne, una lotta per la corona e il prezzo che si paga per il potere. La sala è piena e l’atmosfera è tesa, anche se sono passate da poco le dieci di sera. Fuori, la folla resta in silenzio, come se anche loro stessero assaporando il dramma che si è appena svolto sul palco.

Un dramma storico. che non lo è. Due donne per una sola corona e il sacrificio del desiderio. Sono appena passate le dieci di sera e la folla che sciama fuori dal Teatro Elfo Puccini sembra stranamente silenziosa. C'è un senso di sospensione nell'aria, quello che solo il grande teatro sa lasciare quando non si limita a raccontare una storia, ma ti scortica un po' l'anima. Il colpo di genio di Ella Hickson, sorretto dalla regia millimetrica di Cristina Crippa ed Elio De Capitani, si palesa subito: Elisabetta non è una, è due. Sul palco, la tensione tra Maria Caggianelli Villani (la giovane Elizabeth, vibrante di desideri e paure) ed Elena Russo Arman (la Regina, marmorea e implacabile) è stata quasi elettrica.

