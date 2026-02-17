I colloqui sul nucleare iraniano a Ginevra
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Ginevra Steve Witkoff e Jared Kushner per discutere il futuro del nucleare iraniano, a causa delle tensioni crescenti tra Teheran e gli Stati Uniti. L'incontro si svolge presso l’ambasciata dell’Oman, con la mediazione del ministro omanita Badr bin Hamad al-Busaidi, mentre i rappresentanti cercano un’intesa sulla revoca delle sanzioni.
Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Presso l'ambasciata dell'Oman a Ginevra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sta tenendo un incontro con l'inviato speciale per il medio oriente Steve Witkoff e il consigliere alla Casa Bianca Jared Kushner, mediato dal ministro degli Esteri omanita Badr bin Hamad al-Busaidi.🔗 Leggi su Today.it
