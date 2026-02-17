usa e iran tengono colloqui ad alto livello sul programma nucleare iraniano

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno ripreso i negoziati sul programma nucleare, dopo il primo incontro avvenuto il 6 febbraio in Oman. Questa volta, i rappresentanti si sono confrontati nuovamente attraverso canali indiretti, cercando di trovare un accordo sul futuro delle attività nucleari iraniane. La sessione si svolge in un momento di grande tensione tra i due Paesi, con le parti che cercano di evitare un'escalation.

USA e Iran tengono il second round di colloqui indiretti sul programma nucleare iraniano. Il primo round si è tenuto il 6 febbraio in Oman. A Ginevra, rappresentanti statunitensi e iraniani prederanno parte a una seconda serie di negoziati indiretti mediati dall'Oman per discutere sul programma nucleare iraniano. Gli USA hanno dichiarato di voler limitare il programma nucleare iraniano e di voler impedire a Teheran di sviluppare armi nucleari. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un'azione militare contro l'Iran e ha affermato di credere che Teheran voglia raggiungere un accordo. Trump ha anche detto di credere che un cambio di governo in Iran sarebbe "la cosa migliore che potrebbe succedere".

Nella giornata di ieri, gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano vicino alla portaerei Lincoln, che si trovava al largo delle coste iraniane.

Gli Stati Uniti e l’Iran si incontrano di nuovo in Oman per negoziare sul nucleare.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

