USA e Iran tengono colloqui ad alto livello sul programma nucleare iraniano
Gli Stati Uniti e l'Iran hanno ripreso i negoziati sul programma nucleare, dopo il primo incontro avvenuto il 6 febbraio in Oman. Questa volta, i rappresentanti si sono confrontati nuovamente attraverso canali indiretti, cercando di trovare un accordo sul futuro delle attività nucleari iraniane. La sessione si svolge in un momento di grande tensione tra i due Paesi, con le parti che cercano di evitare un'escalation.
USA e Iran tengono il second round di colloqui indiretti sul programma nucleare iraniano. Il primo round si è tenuto il 6 febbraio in Oman. A Ginevra, rappresentanti statunitensi e iraniani prederanno parte a una seconda serie di negoziati indiretti mediati dall’Oman per discutere sul programma nucleare iraniano. Gli USA hanno dichiarato di voler limitare il programma nucleare iraniano e di voler impedire a Teheran di sviluppare armi nucleari. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un’azione militare contro l’Iran e ha affermato di credere che Teheran voglia raggiungere un accordo. Trump ha anche detto di credere che un cambio di governo in Iran sarebbe “la cosa migliore che potrebbe succedere”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Iran, Usa abbattono drone iraniano: tensione prima dei colloqui sul nucleare
Nella giornata di ieri, gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano vicino alla portaerei Lincoln, che si trovava al largo delle coste iraniane.
Al via in Oman i colloqui Usa-Iran sul nucleare: cosa c’è sul tavolo
Gli Stati Uniti e l’Iran si incontrano di nuovo in Oman per negoziare sul nucleare.
Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza
Argomenti discussi: Le notizie di mercoledì 11 febbraio sulla situazione in Iran; Usa-Iran, attesa per i nuovi colloqui sul nucleare a Ginevra; Iran: Trump e Netanyahu in ‘stand by’. Epstein: Bondi sulla graticola; Primo round di dialogo tra USA e Iran, ma Washington prepara la guerra.
NUOVE TRATTATIVE USA-IRAN/ I calcoli errati di Netanyahu e Trump sulla (possibile) reazione di TeheranRiprendono le trattative fra Iran e USA per evitare la guerra, che Netanyahu vuole e Trump no. Troppe incognite per il tycoon: forse ci penserà la CIA ... ilsussidiario.net
Iran, ministro degli Esteri: Colloqui con Usa in programma venerdì in OmanI colloqui nucleari con gli Stati Uniti sono programmati per essere tenuti a Muscat alle 10 di mattina di venerdì. Sono grato ai nostri fratelli omaniti per aver predisposto tutti gli accordi ... tg24.sky.it
Rubio: accordo con l’Iran difficile - facebook.com facebook