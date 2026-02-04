Nella giornata di ieri, gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano vicino alla portaerei Lincoln, che si trovava al largo delle coste iraniane. Il capitano Tim Hawkins ha spiegato che il drone si era avvicinato “aggressivamente” prima di essere colpito, aumentando così le tensioni tra i due paesi in vista dei prossimi colloqui sul nucleare iraniano.

Nuova scossa di tensione tra Iran e Stati Uniti, a solo pochissimi giorni di distanza dalla ripresa dei colloqui sul nucleare tra i due Paesi, in programma venerdì. La Casa Bianca ha infatti annunciato di aver abbattuto un drone iraniano avvicinatosi “aggressivamente” alla portaerei statunitense Uss Abraham Lincoln, da vari giorni schierata nelle acque del Mar Arabico,a circa 800 chilometri dalla costa mediorientale dell’Iran. Secondo quanto riferito dal capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), il drone iraniano, uno Shahed-139, è stato abbattuto da un caccia F-35C statunitense, poiché ha continuato a volare verso la portaerei “nonostante le misure di de-escalation adottate dalle forze statunitensi che operano in acque internazionali“, precisando che l’azione è avvenuta per autodifesa, al fine di proteggere la nave e il suo equipaggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Usa abbattono drone iraniano: tensione prima dei colloqui sul nucleare

Approfondimenti su Iran Usa

L’esercito statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava avvicinando alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico.

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si avvicinava in modo aggressivo a una portaerei nel Medio Oriente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iran, arriva la flotta Usa. Tensioni sul nucleare

Ultime notizie su Iran Usa

Argomenti discussi: Trump: Stiamo trattando con l’Iran ora. Usa abbattono un drone di Teheran vicino a una portaerei; Usa abbattono drone iraniano; Usa, abbattuto drone Iran che si era avvicinato a portaerei americana; Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: Stiamo negoziando con l'Iran. Gli Usa abbattono drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei Lincoln.

Trump, gli Usa abbattono un drone di Teheran nel Golfo: Con l'Iran stiamo negoziandoGli Usa hanno abbattuto un drone di Teheran nel Golfo, con Donald Trump che annuncia negoziazioni in corso con l'Iran ... notizie.it

Drone iraniano abbattuto nel Mar Arabico: Usa e Iran tra tensione militare e negoziati sul nucleareGli Stati Uniti abbattono un drone iraniano vicino alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Tensione alta, ma confermati i colloqui Usa-Iran in Oman con mediazioni internazionali. lamilano.it

Iran, sale la tensione Mar Arabico Gli americani abbattono un drone iraniano @dafrattini, @Corriere x.com

Primo scontro Usa-Iran. Gli F-35 abbattono un drone in volo sulla portaerei “Lincoln” (video)- - facebook.com facebook