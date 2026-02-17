I cantieri che dovevano essere pronti per le Olimpiadi ma sono ancora fermi

La riqualificazione di Piazzale Loreto e del grattacielo Mi.c in piazza Luigi di Savoia doveva terminare con la partenza dei Giochi invernali. I lavori, invece, non sono mai iniziati. Le due piazze rimangono tra i luoghi milanesi più sregolati a livello urbanistico e con le maggiori concentrazioni di particolato sottile. Piazzale Loreto doveva essere pronta per le Olimpiadi invernali. Era uno dei progetti che avrebbe dovuto rivoluzionare la città. Oggi invece è ancora quello snodo caotico, inquinato e trafficato che tutti conoscono. È una piazza, anche se della piazza ha ben poco. Non ci sono attraversamenti pedonali al centro, non ci sono angoli verdi né panchine.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Manca poco all’inizio delle Olimpiadi invernali, ma l’arena Santa Giulia non è pronta come ci si aspetterebbe.

Dopo più di un anno, i lavori nel quartiere sono fermi.

