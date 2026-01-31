Le Olimpiadi sono alle porte ma l'arena che ospiterà i giochi è circondata da cantieri e nessuno sa perché
Manca poco all’inizio delle Olimpiadi invernali, ma l’arena Santa Giulia non è pronta come ci si aspetterebbe. Intorno all’impianto ci sono ancora cantieri aperti, e nessuno spiega il motivo. La situazione lascia molti a chiedersi se tutto sarà pronto in tempo per i giochi.
A breve iniziano le Olimpiadi invernali. L’arena Santa Giulia potrebbe avere ancora cantieri attorno. Fanpage.it ha chiesto perché, ma nessuno degli enti coinvolti ha saputo rispondere in modo soddisfacente.🔗 Leggi su Fanpage.it
Olimpiadi, le stelle dell’NHL tremano davanti alle condizioni dell’Arena Santa Giulia: “Non è pronta”
L'Arena Santa Giulia è al centro dell'attenzione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina, con preoccupazioni riguardo alle condizioni di preparazione dell'impianto.
