Le Olimpiadi sono alle porte ma l'arena che ospiterà i giochi è circondata da cantieri e nessuno sa perché

Manca poco all’inizio delle Olimpiadi invernali, ma l’arena Santa Giulia non è pronta come ci si aspetterebbe. Intorno all’impianto ci sono ancora cantieri aperti, e nessuno spiega il motivo. La situazione lascia molti a chiedersi se tutto sarà pronto in tempo per i giochi.

