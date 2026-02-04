Altro che modello Caivano dopo oltre un anno al Quarticciolo i cantieri sono tutti fermi

Dopo più di un anno, i lavori nel quartiere sono fermi. Gli annunci e i sopralluoghi si sono susseguiti, ma i cantieri promessi con il decreto Caivano bis non sono ancora partiti. La promessa di cambiare il volto del Quarticciolo si è bloccata, lasciando il quartiere ancora in attesa di interventi concreti.

Annunci, sopralluoghi, piani milionari che promettevano di cambiare il volto del Quarticciolo. Al netto di tutto questo, però, al momento nel quartiere non è partito nessuno dei cantieri previsti nel decreto Caivano bis, approvato oltre un anno fa.Il dato arriva dall'assessore alle Periferie del.

