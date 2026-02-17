Horse H12 | Joint Venture Renault-Geely punta a ridurre consumi e CO2 con un motore ibrido ad alta efficienza 44,2%

Renault e Geely hanno annunciato una joint venture chiamata Horse H12, con l’obiettivo di sviluppare un motore ibrido più efficiente. La causa è la crescente richiesta di auto che consumano meno e producono meno emissioni di CO2. Il nuovo motore promette di ridurre i consumi del veicolo fino al 44,2%, offrendo un passo avanti concreto verso un’auto più sostenibile. La sfida coinvolge direttamente i mercati di Spagna e Italia, dove le aziende puntano a migliorare le prestazioni ambientali senza sacrificare le prestazioni.

Horse H12: La Sfida dell’Efficienza Ibrida tra Spagna e Italia. La ricerca di un futuro più sostenibile per l’automotive passa attraverso l’innovazione ibrida. Horse Powertrain, joint venture tra Renault e Geely, ha presentato il motore Horse H12 Concept, sviluppato in collaborazione con Repsol, promettendo un’efficienza del 44,2% e consumi inferiori a 3,3 litri per 100 km. Il progetto, nato in Spagna, mira a ridurre le emissioni di CO2 sfruttando anche le potenzialità dei carburanti. Alleanze Strategiche per un Motore del Futuro. La collaborazione tra Renault e Geely, due giganti dell’industria automobilistica, ha portato alla nascita di Horse Powertrain, una società focalizzata sullo sviluppo di tecnologie propulsive all’avanguardia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Generali e Bpce hanno annunciato di aver rinunciato alla joint venture prevista tra le loro attività di gestione patrimoniale, a causa della mancanza delle condizioni necessarie per un accordo definitivo.

Sony e Tcl hanno annunciato l'intenzione di avviare una joint venture nel settore dell’home entertainment.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.