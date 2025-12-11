Generali rinuncia alla joint venture con Natixis

Generali e Bpce hanno annunciato di aver rinunciato alla joint venture prevista tra le loro attività di gestione patrimoniale, a causa della mancanza delle condizioni necessarie per un accordo definitivo. La decisione arriva dopo aver valutato attentamente le possibilità di collaborazione tra le due realtà nel settore della gestione patrimoniale.

Generali e Groupe des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne ( Bpce ), che controlla Natixis ed è la terza banca di Francia per numero di asset totali, hanno annunciato congiuntamente di aver abbandonato i piani per una joint venture tra le rispettive attività di gestione patrimoniale, a causa dell’assenza delle condizioni necessarie per raggiungere un accordo definitivo. Generali e Bpce a inizio 2025 avevano firmato un accordo non vincolante. A gennaio Generali – nonostante l’opposizione del governo italiano e dei due importanti investitori Delfin (famiglia Del Vecchio) e Francesco Gaetano Caltagirone – aveva firmato un accordo non vincolante con Bpce per unire le proprie unità di asset management (Generali Investment Holding e Natixis Investment Managers) con l’obiettivo di creare il più grande gestore patrimoniale d’Europa per ricavi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Generali rinuncia alla joint venture con Natixis

