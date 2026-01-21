Sony annuncia una joint venture con Tcl

Sony e Tcl hanno annunciato l'intenzione di avviare una joint venture nel settore dell’home entertainment. Le due aziende stanno valutando una collaborazione strategica, con l’obiettivo di unire le rispettive competenze e risorse. La partnership potrebbe rappresentare un passo importante per rafforzare la presenza sul mercato e sviluppare nuove soluzioni dedicate ai consumatori. Le discussioni sono ancora in corso e ulteriori dettagli saranno comunicati a breve.

Sony annuncia una prossima joint venture con Tcl. Le due aziende dicono aver concordato di portare avanti le discussioni e le valutazioni relative a una partnership strategica nel settore dell'home entertainment. Si tratta di un protocollo d'intesa per confermare la loro intenzione di costituire una joint venture che assumerà il controllo delle attività di Sony nel settore dell'home entertainment, con la cinese Tcl che deterrà il 51% delle azioni e la giapponese Sony il 49%. "La joint venture opererà a livello globale, occupandosi dell'intero processo, dallo sviluppo e progettazione dei prodotti alla produzione, vendita, logistica e assistenza clienti per prodotti quali televisori e apparecchiature audio domestiche – viene spiegato – Sony e Tcl procederanno con le discussioni per la stipula di accordi definitivi vincolanti entro la fine di marzo 2026 e che, subordinatamente alla stipula degli accordi definitivi e alle relative approvazioni normative e altre condizioni, la nuova società dovrebbe iniziare la propria attività nell'aprile 2027 ".

