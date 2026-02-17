Hockey su ghiaccio tragedia durante la partita | stermina la famiglia

Durante una partita di hockey giovanile a Pawtucket, nel Rhode Island, un episodio drammatico ha coinvolto una famiglia, provocando una tragedia improvvisa. Un incidente ha portato alla perdita di più persone e ha sconvolto la comunità locale. A quanto si sa, l’evento si è verificato quando un colpo accidentale ha coinvolto un membro della famiglia, colpendo anche altri presenti sugli spalti.

Una partita di hockey giovanile si è trasformata in un grave episodio di cronaca a Pawtucket, nello Stato del Rhode Island. Durante l'incontro alla Dennis M. Lynch Arena, un uomo ha aperto il fuoco sugli spalti colpendo persone a lui legate da rapporti familiari. L'episodio si è concluso pochi istanti dopo con il suicidio dell'aggressore. La sparatoria alla Dennis M. Lynch Arena di Pawtucket. Secondo la prima ricostruzione delle autorità, l'autore della sparatoria è stato identificato come Robert Dorgan, 56 anni. L'uomo, riferiscono fonti investigative, era conosciuto anche con l'identità femminile di Roberta Esposito.