Stermina la famiglia e si uccide durante una partita di hockey | si faceva chiamare Roberta Esposito

Roberta Esposito è stata identificata come l’autore della sparatoria che ha causato tre morti e tre feriti durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island. L’episodio si è verificato ieri sera, quando l’uomo ha aperto il fuoco nel bel mezzo della partita, creando panico tra i presenti. La tensione era già alta a causa di alcune tensioni precedenti tra i ragazzi coinvolti. La polizia sta investigando sulle motivazioni dietro questa drammatica violenza.

La polizia di Pawtucket, nel Rhode Island (Stati Uniti), ha identificato l'autore della sparatoria avvenuta nella Dennis M. Lynch Arena: si tratta di Robert Dorgan, un 56enne conosciuto anche con un nome femminile. Le vittime sono l'ex compagna e il fratello, mentre altri tre familiari sono rimasti feriti Tre morti, tra cui l'autore della strage, e tre feriti. Questo il bilancio della sparatoria avvenuta durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island, negli Stati Uniti. Come riferito dalle autorità locali, tra le vittime c'è anche l'assalitore: si tratta di un uomo di 56 anni, Robert Dorgan, che secondo la polizia utilizzava anche il nome femminile di Roberta Esposito.

Un uomo di 56 anni, Robert Dorgan, ha ucciso la sua famiglia durante una partita di hockey su ghiaccio negli Stati Uniti, causando grande shock tra i presenti.

Un uomo ha sparato durante una partita di hockey nel Rhode Island, uccidendo la moglie e ferendo altri quattro bambini, poi si è tolto la vita.

