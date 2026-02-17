Stermina la famiglia e si uccide durante una partita di hockey | si faceva chiamare Roberta Esposito
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video La polizia di Pawtucket, nel Rhode Island (Stati Uniti), ha identificato l'autore della sparatoria avvenuta nella Dennis M. Lynch Arena: si tratta di Robert Dorgan, un 56enne conosciuto anche con un nome femminile. Le vittime sono l'ex compagna e il fratello, mentre altri tre familiari sono rimasti feriti Tre morti, tra cui l'autore della strage, e tre feriti. Questo il bilancio della sparatoria avvenuta durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island, negli Stati Uniti. Come riferito dalle autorità locali, tra le vittime c'è anche l'assalitore: si tratta di un uomo di 56 anni, Robert Dorgan, che secondo la polizia utilizzava anche il nome femminile di Roberta Esposito.🔗 Leggi su Today.it
USA, uomo stermina la famiglia durante una partita di hockey su ghiaccio poi si suicida
Rhode Island, uccide moglie e spara ai figli durante una partita di hockey, poi si toglie la vita. Il panico tra il pubblico – Il video
