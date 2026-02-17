USA uomo stermina la famiglia durante una partita di hockey su ghiaccio poi si suicida

Un uomo di 56 anni, Robert Dorgan, ha ucciso la sua famiglia durante una partita di hockey su ghiaccio negli Stati Uniti, causando grande shock tra i presenti. La polizia ha confermato che Dorgan, che in passato aveva usato anche il nome Roberta Esposito, ha fatto fuoco all’interno dello stadio, ferendo e uccidendo più persone prima di togliersi la vita. La tragedia si è consumata in un campo di ghiaccio di Dennis M., dove si svolgeva l’incontro.

Robert Dorgan, 56 anni, identificato dalla polizia anche con il nome femminile di Roberta Esposito, ha aperto il fuoco alla Dennis M. Lynch Arena di Pawtucket, a Rhode Island, mentre era in corso una partita di hockey giovanile. Tre morti e tre feriti in condizioni critiche. È il bilancio della sparatoria avvenuta alla Dennis M. Lynch Arena di Pawtucket, a Rhode Island durante una partita di hockey giovanile. L'uomo che ha aperto il fuoco, Robert Dorgan 56 anni, si faceva chiamare Roberta Esposito. Ha ucciso la moglie e il fratello e poi si e' tolto la vita.