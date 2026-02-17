Hockey ghiaccio l’Italia saluta le Olimpiadi non sfigurando contro la Svizzera

L’Italia lascia le Olimpiadi di Milano-Cortina dopo aver affrontato la Svizzera, che ha vinto 4-1 nel primo turno ad eliminazione diretta. La nazionale italiana ha lottato con impegno, anche se non è riuscita a superare gli avversari svizzeri. La partita si è svolta davanti a un pubblico entusiasta, con molti tifosi italiani che hanno sostenuto con calore la squadra.

Si interrompe come da previsioni al primo turno del tabellone a eliminazione diretta l'avventura dell' Italia nel torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali 2026. Troppo forte la Svizzera, che si è imposta per 3-0 alla Milano Rho Ice Hockey Arena dopo aver chiuso in seconda posizione il gruppo A dietro solamente al Canada e troverà ai quarti la Finlandia, mentre i padroni di casa salutano la rassegna a cinque cerchi con quattro sconfitte (di cui tre onorevoli) consecutive. Avvio da incubo per gli azzurri, che perdono subito Bradley (rientrerà in gioco solo per pochi minuti nella seconda metà del primo tempo) per una caduta in cui sbatte la testa contro la balaustra e vanno in svantaggio dopo 1'19" sul tap-in vincente di Kurashev.