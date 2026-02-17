LIVE Italia-Svizzera 0-0 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | inizia l’incontro

L'incontro tra Italia e Svizzera è iniziato con il punteggio di 0-0, dopo che l'arbitro è stato colpito alle costole e ha deciso di fermare momentaneamente la partita. La scena si è verificata pochi minuti dopo il fischio di apertura, creando un primo momento di tensione sul ghiaccio. I giocatori si sono avvicinati rapidamente per capire come procedere, mentre gli spettatori seguivano preoccupati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -19.54 Subito fermo l'incontro con l'arbitro che ha subito un duro colpo alle costole. -20.00 La Svizzera vince il primo ingaggio della partita. PRIMO PERIODO 12.08 Entrano sul ghiaccio le due formazioni. 12.05 Vedremo se gli italiani avranno recuperato mentalmente e fisicamente dagli sforzi del girone. L'Italia ha patito i tanti incontri in poche ore, calando fisicamente contro la Finlandia. Da quella partita sono passate quasi 72 ore. 12.02 La formazione elvetica ha terminato in seconda posizione il gruppo A con un totale i 5 punti. Gli svizzeri hanno esordito con una bella vittoria contro la Francia per 4-0, prima di essere sconfitti dal Canada (5-1) e di battere la Cechia all'extra end per 4-3.