Hockey ghiaccio alle Olimpiadi pesante successo del Canada contro la Svizzera

Il Canada ha vinto con un punteggio di 5-1 contro la Svizzera nel secondo incontro della fase a gironi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La squadra canadese ha dominato fin dall'inizio, segnando tre reti nel primo tempo, grazie anche a un gol spettacolare di un attaccante di 20 anni. La partita si è svolta al Palaghiaccio di Cortina, davanti a un pubblico entusiasta che ha sostenuto forte i padroni di casa.

Il Canada centra un importante successo contro la Svizzera con il punteggio di 5-1 nel secondo impegno della fase a gironi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Con questa vittoria i nord-americani salgono a quota 6 in vetta alla classifica del Gruppo A (due vittorie in due uscite e +9 di differenza reti), mentre gli elvetici rimangono fermi a quota 3 (0 differenza reti) a braccetto con la Repubblica Ceca (-2 differenza reti) che oggi ha sconfitto per 6-3 la Francia che rimane ferma a quota zero punti e un pesante -7 in fatto di differenza reti. CANADA-SVIZZERA 5-1. Il Canada sblocca il match dopo soli 5:45 grazie a McDavid che segna la rete dell'1-0 in power-play su assist di MacKinnon.