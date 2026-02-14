Hockey ghiaccio femminile Stati Uniti imbattibili | Italia eliminata ai quarti di finale

Gli Stati Uniti hanno battuto l’Italia 6-0 nei quarti di finale di hockey ghiaccio femminile, eliminando la squadra italiana dal torneo. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso al palazzetto di Stoccolma, dove le americane hanno dominato fin dal primo tempo. L’Italia ha cercato di resistere, ma le avversarie si sono dimostrate troppo forti e veloci.

Contro quella che è probabilmente la formazione più forte del mondo, l'Italia femminile dell'hockey su ghiaccio perde contro gli Stati Uniti per 6-0 (parziali 1-0, 5-0, 0-0). Le azzurre strappano comunque applausi per il doppio traguardo storico della prima vittoria nella fase a gironi (con Francia prima e Giappone dopo) e l'approdo ai quarti di finale, prima volta di sempre per l'hockey italiano. La partita di venerdì 13 febbraio, si sapeva, era come una scalata sull'Everest senza ossigeno: il secondo tempo ha evidenziato l'enorme divario tra le due squadre. La gara delle azzurre. Il divario è troppo netto per sperare in miracoli sportivi: l'inizio, comunque, nonostante la pressione totale degli Stati Uniti è in equilibrio, anzi: Reyes non sfrutta un clamoroso svarione difensivo per mettere il disco in rete ma si fa parare il tiro dal portiere americano, l'Italia poteva passare in vantaggio.