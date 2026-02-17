Hockey ghiaccio cinquina della Germania alla Francia | tedeschi ai quarti di finale delle Olimpiadi

La Germania ha battuto la Francia con un punteggio di 5-0 negli ottavi di finale di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026, grazie a una prestazione molto solida. La vittoria deriva dalla determinazione dei tedeschi, che hanno dominato l’incontro fin dall’inizio e hanno segnato tre reti nel primo tempo, lasciando poco spazio agli avversari. La squadra tedesca si prepara ora ai quarti di finale, puntando a proseguire la corsa olimpica.

Missione compiuta dalla Germania negli ottavi di finale del torneo olimpico di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026. All'Arena Santagiulia di Milano, pronostici rispettati. Sì, perché ci si aspettava una vittoria della compagine tedesca contro la Francia, visto il differenziale tecnico e fisico che c'è tra le due formazioni. La squadra allenata da Harold Kreis ha cercato fin da subito di imprimere il proprio ritmo al match e l'obiettivo è stato centrato (5-1). Una partita nel contro della Germania. I tedeschi sono andati in vantaggio dopo 3'40" grazie a Leon Draisaitl, che saputo sfruttare l'ottimo invito di Joshua Samanski.