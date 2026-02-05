LIVE Italia-Francia 4-1 Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA | SI SOGNA! Vittoria netta obiettivo quarti di finale!

Questa mattina si è giocata la partita tra Italia e Francia di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi. L’Italia ha vinto con un punteggio di 4-1, portandosi così in una buona posizione per qualificarsi ai quarti di finale. La partita è stata intensa e combattuta, ma alla fine le azzurre sono riuscite a conquistare una vittoria importante. La cronaca della giornata si chiude qui, con gli occhi già puntati ai prossimi incontri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:01 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:00 Prestazione da incorniciare da parte di tutte le azzurre. Di Tutino, Roccella, Fantin e Della Rovere le reti delle italiane., che dopodomani sfideranno la Svezia. 16:59 Le giocatrici ricevono il giustissimo tributo del pubblico. Vittoria che servirà a tenere accesa la speranza quarti di finale fino all’ultimo match. 16:58 E’ festa azzurra sul ghiaccio meneghino! Arriva la prima storica vittoria dell’Italia femminile in un girone Olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 4-1, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: SI SOGNA! Vittoria netta, obiettivo quarti di finale! Approfondimenti su Italia Francia LIVE Italia-Francia, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: caccia ad una storica vittoria! Questa mattina si gioca una partita importante tra Italia e Francia nel torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile. LIVE Italia-Francia, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: esordio storico per le azzurre Questa mattina si gioca una partita storica per l’hockey ghiaccio femminile. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Italia Francia Argomenti discussi: LIVE Italia-Francia 24-5, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa approda in semifinale!; Europei di Funchal. Italia-Francia 24-5, Setterosa in semifinale; EURO 2026: iberiche dominanti nei quarti di finale, Francia-Portogallo e Croazia-Spagna le semi di Lubiana; Il riepilogo di domenica dei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026: Portogallo - Belgio 8-2, Spagna - Italia 4-0. LIVE Italia-Francia 4-1, Olimpiadi hockey ghiaccio femminile in DIRETTA: Della Rovere firma il pokerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11' Fuorigioco di Aurard. Gioco fermo e giocatrici che ne approfittano per tornare verso le rispettive panchine. oasport.it LIVE Italia-Francia 24-5, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa approda in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:39 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia. Grazie per aver seguito l'evento in ... oasport.it ANCORA IN SALA dal 5 all'11 febbraio: SIRÂT di Oliver Laxe (Francia, Marocco, 2025, 115’) Da sab 7/2 GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO di Simone Manetti (Italia, 2026, 100’) Da gio 5/2 FATHER MOTHER SISTER BROTHER di Ji facebook Ieri il calciomercato si è chiuso in Italia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito! In alcuni paesi però le finestre di mercato restano aperte Tutto quello che c'è da sapere a riguardo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.